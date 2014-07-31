За перше півріччя бюджет недоотримав 4 мільярди

Про це йдеться у доповідній записці міністра фінансів Олександра Шлапака на ім'я прем'єр-міністра, повідомляє Українська правда.

"Негативні тенденції з наповнення дохідної частини бюджету спостерігаються, починаючи з травня 2014 року", - пише міністр.

Зокрема, в записці зазначається, що в травні цього року бюджет недоотримав 500 млн гривень. У тому числі Міндоходів не забезпечило виконання розпису в обсязі 1,5 млрд гривень. По факту надійшло 22,6 млрд гривень порівняно з планом 24,1 млрд гривень.

В червні ситуація погіршилась – індикативний показник надходжень до загального фонду бюджету було виконано лише на 82,8% або -4,4 млрд гривень. Міністерством доходів в червні не забезпечено надходжень на суму 2,8 млрд гривень.

Загалом, як зазначається в доповідній міністра, розпис доходів загального фонду держбюджету за перше півріччя 2014 року було виконано на 96,9%. Бюджет недоотримав 4 млрд гривень.

Читайте такожУряд хоче підняти стелю держборгу на 21,5%

"Негативні тенденції стану наповнення доходної частини державного бюджету спричинені різними факторами. Військові дії на території Донецької та Луганської областей призвели до зменшення ділової активності підприємств та втрат бюджету по східних регіонах у червні - 430 млн гривень", - повідомляє Шлапак.

Втрати в Донецькій області становили 304,1 млн гривень, в Луганській – 124,5 млн гривень.

В доповідній записці також перераховуються регіони, в яких спостерігався спад із збору податків: Рівненська область -53%, Полтавська область -52%, Дніпропетровська область -34,1%.

Також в записці перераховуються регіони, в яких спостерігався спад із збору митних платежів: Миколаївська область -20,6%, Тернопільська область -17,5%, Рівненська область -16,4%.

"Отже, з початку місяця виникла загроза невиконання показників липня та відповідно збільшення обсягу невиконання з початку року, що може призвести до недофінансування видатків державного бюджету, зокрема соціально спрямованих", - наголошується в доповідній.