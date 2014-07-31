Уряд Аргентини оголосив дефолт

Ця південноамериканська держава оголошує дефолт уже удруге за останні 13 років, причому нинішній борг у 1,3 млрд доларів виник саме після попереднього дефолту в 2001 році, коли хедж-фонди скуповували державні облігації за заниженою ціною, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Аргентинські чиновники до останнього моменту намагалися укласти з фондами договір про розстрочку, проте минулої ночі останній раунд переговорів також закінчився нічим.

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Суд у США, що розглядає суперечку між сторонами, встановив останній термін досудового врегулювання між сторонами на 4 годину ранку четверга за Грінвічем.

"Далекосяжні наслідки дефолту передбачити неможливо, але вони абсолютно точно не будуть позитивними", - вважає Деніел Поллак, призначений судом посередником у переговорах.

Проте, експерти передбачають, що ефект від нинішнього дефолту не буде таким різким, як у 2001 році, коли уряду Аргентини довелося заморозити ощадні рахунки громадян, на вулицях проходили масові протести й сутички з поліцією, в результаті яких кілька людей загинули.