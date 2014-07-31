Росія збирається призупинити угоду про вільну торгівлю з Грузією

Мінекономрозвитку Росії розробило проект постанови про призупинення угоди про вільну торгівлю з Грузією. Документ розміщений на єдиному порталі розкриття правової інформації, повідомляє lenta.ru.

У проекті постанови сказано, що він був узгоджений з російським МЗС, Мінекономрозвитку, а також з Мін'юстом.

Призупинення угоди пов'язане з тим, що грузинський парламент 18 липня ратифікував угоду про асоціацію з Євросоюзом. Більшість з пунктів цієї угоди набирають чинності 1 вересня.

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Угода про вільну торгівлю між Росією і Грузією була підписана 3 лютого 1994 року. Вона передбачала скасування митних зборів, податків і зборів, що мають еквівалентну дію на імпорт і експорт товарів. Ці правила поширювалися на продукцію, вироблену на території договірних сторін. Угоду було підписано з метою всебічного розвитку торговельно-економічного співробітництва.

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Як повідомляв УНІАН, угоду про асоціацію Грузії з ЄС було підписано 27 червня в Брюсселі. Тоді ж угоди підписали Україна та Молдова.

18 липня парламент Грузії одноголосно ратифікував Угоду з ЄС.