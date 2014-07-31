Долар на міжбанку злетів до 12,35 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 12,1500/12,3500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,2615/16,5315 грн/євро.

Ціни на російську піднялися - 0,3428/0,3485 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3386/88 (середа - 1,3403/05).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися - 12,1700/12,2500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1900/12,2900 грн/дол.