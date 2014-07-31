«ПриватБанк» продовжить співпрацю з найбільшою українською дистриб'юторською мережею

«ПриватБанк» пролонгував овердрафт, наданий ТОВ «Українська дистрибуційна компанія». Як повідомляє прес-служба компанії, кредитні кошти в розмірі 14 мільйонів гривень будуть спрямовані на розвиток дистрибуції та збільшення виробничих потужностей.

«Українська дистрибуційна компанія» - один із лідерів ринку. Компанія зарекомендувала себе як надійний партнер, який має прозору й потужну фінансову систему. Саме тому банк готовий підтримувати лідерів як доступними умовами кредитування, так і простою технологією доступу до інвестицій», - говорить заступник голови правління «Приватбанку» Володимир Яценко.

За прогнозами фахівців «Приватбанку», цього року обсяги інвестицій банку в економіку в цілому можуть зрости на 12 млрд грн, а компанії FМСG залишаються одними з найбільш привабливих для інвестування кредитних коштів.

«Компанія зміцнила позиції на ринку, випустивши новий бренд, який показав високу динаміку продажів і повністю виправдав наші очікування. Для свого розвитку ми використовуємо як власні, так і позикові кошти, підтримуючи їх оптимальний баланс, - коментує Анна Устінова, фінансовий директор «Української дистрибуційної компанії». - Співпраця з «ПриватБанком» та його умови кредитування дозволяють вести бізнес з високою ефективністю. Впевнена, що від такого партнерства виграють обидві сторони».

Довідка. ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» - найбільш потужна дистрибуційна компанія України з представництвами у всіх регіонах країни. Входить до складу найбільшого в Східній Європі міжнародного холдингу Global Spirits. Виробничі потужності холдингу: ЛГЗ «Хортиця» (ТМ «Хортиця»), ПРАТ «Одеський коньячний завод» (ТМ «Шустов»), ДП «Кримський винний дім» (ТМ Oreanda, San Marino, «Мікадо»), Полтавський ЛГЗ (ТМ «Первак»), ЛГЗ «Російська північ» (ТМ «Російська північ»). В портфель брендів також входить ТМ «МОРОША». Структура холдингу включає дистрибуційні підрозділи: ТОВ «Українська дистрибуційна компанія»Торговий дім «Хортиця» в Росії і представництво компанії в США. Всього в портфелі брендів - 16 торгових марок. Продукція холдингу експортується в 85 країн світу.