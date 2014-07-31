Fitch знизило рейтинги 13 російських банків з участю іноземного капіталу з "ВВВ+" до "ВВВ" з "негативним" прогнозом. Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає Прайм.

Зниження рейтингів банків обумовлено зниженням суверенного рейтингу Росії з "BBB+" до "BBB".

Рейтингові дії зачепили Райффайзенбанк, Сітібанк, Росбанк, Русфинанс банк, банк "ДельтаКредит", Банк Китаю, Нордеа банк, Данске банк, ІНГ Банк, Себ банк, Ейч-ес-бі-сі Банк, Креді Агріколь корпоративний та інвестиційний банк і Чайна констракшн банк.

"Зниження рейтингів банків послідувало за зниженням рейтингу Російської Федерації до "BBB" з рівня "BBB+" 25 липня 2014 року. Зниження рейтингу, в свою чергу, відображає думку Fitch, що санкції і погіршення відносин з ЄС і США становлять ризик для фінансової інтеграції Росії, збільшуючи трансфертний ризик і ризик конвертації. Тепер рейтинги банків знаходяться на одному рівні з суверенним рейтингом РФ", - наголошується в прес-релізі.

Читайте такожУ „чорному списку” ЄС – троє „давніх знайомих” Путіна

При цьому рейтинги продовжують відображати думку Fitch про те, що їх материнські банки, швидше за все, будуть мати високу готовність підтримувати свої дочірні структури в разі необхідності з урахуванням мажоритарної власності, високого рівня операційної та управлінської інтеграції материнських банків та їх дочірніх структур, загального бренду, значущості російського бізнесу для деяких груп (у разі Райффайзенбанку, Сітібанку і Росбанка) і невеликого розміру у разі інших банків, у випадку чого материнським структурам легко надати їм підтримку, йдеться в повідомленні Fitch.

Читайте такожЄС проаналізує вплив економічних санкцій відносно РФ через три місяці

"Негативний" прогноз за рейтингами банків відображає прогноз за суверенними рейтингами, і рейтинги банків можуть бути знижені у разі пониження суверенних рейтингів Росії. У разі значного зниження можливості та/або готовності материнських банків надавати підтримку також можливі пониження рейтингів дочірніх банків", - відзначають аналітики агентства.