Кабмін додатково виділив армії 9,5 млрд гривень

Кабінет міністрів розпорядився додатково виділити з резервного фонду державного бюджету 9,5 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил та матеріально-технічного забезпечення армії.

Відповідне розпорядження Кабміну № 678-р опубліковане на сайті уряду.

З цих коштів близько 9 млрд грн отримає Міністерство оборони, ще 500 млн грн отримає Головне управління розвідки Міноборони.

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Зокрема, кошти будуть спрямовані на придбання житла та виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, а також матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил в осінньо-зимовий період, зокрема харчування, речове та медичне майно, паливно-мастильні матеріали.