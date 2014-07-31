Долар продовжує впевнене зростання - 12,65 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1500/12,3500 грн/дол., до 12:00 ціни зросли 12,3500/12,6500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,2615/16,5315 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору 16,5345/16,9405 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3428/0,3485 грн/рубль, до 12:00 ціни піднялися 0,3473/0,3562 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 35.5260 (-0,0335).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3386/88, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися - 12,1700/12,2500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 12,1900/12,2900 грн/дол.