Депутати підтримали план Яценюка щодо наповнення бюджету

12:41, 31 липня 2014
Фінанси
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Сьогоднішнє засідання ВР відбувається у закритому режимі

Депутаты приняли изменения в бюджет и Налоговый кодекс / Фото УНИАН

Верховна Рада України прийняла зміни до державного бюджету та Податкового кодексу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Леонід Ємець. 

«Закони прийнято. Армія отримає гроші», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання ВР відбувається у закритому режимі. 

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На розгляд парламенту було винесено проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).

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