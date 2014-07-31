Україна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - Порошенко

Україна сьогодні витрачає 70 млн грн в день проведення антитерористичної операції, сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Верховній Раді.

«Україна сьогодні витрачає 70 млн грн в день проведення антитерористичної операції», - сказав Порошенко і ще раз підкреслив важливість прийнятих сьогодні законів про зміни до держбюджету і податкового законодавства, які дозволять забезпечити фінансування української армії і відновлення сходу України.

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Президент назвав очевидною готовність уряду і парламенту продовжувати спільну роботу.

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Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України і ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу та держбюджету на 2014 рік. Проект про реформування газотранспортної системи України направлено на повторне друге читання.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонував внести зміни до держбюджету на 2014 рік і збільшити на 11,938 млрд грн видатки на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст.

Зміни до держбюджету передбачають збільшити доходи держбюджету на 4,889 млрд грн, витрати - на 4,825 млрд грн, при незмінному рівні бюджетного дефіциту і підвищенні держборгу на 21,53% - до 806,962 млрд грн.