Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить - Яценюк

Після того як Верховна Рада підтримала урядові закони про внесення змін до державного бюджету і Податкового кодексу і не підтримала відставку прем'єр-міністра України, Арсеній Яценюк заявив, що сьогодні Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту в четвер.

«Сьогодні у світовій економіці є дві новини. Перша новина - те, що Аргентина оголосила дефолт. Друга новина - що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Спасибі за роботу і до наступних зустрічей у Верховній Раді України», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 липня Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) і законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116). Того ж дня, 24 липня, Яценюк подав у відставку «у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив». Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про призначення т. в. о. прем'єр-міністра України віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

28 липня Яценюк заявив, що уряд повторно внесе до Верховної Ради всі законопроекти, які необхідні країні, - щодо змін до державного бюджету та реформування ГТС, і закликав депутатів підтримати їх у четвер, 31 липня, під час позачергового засідання.