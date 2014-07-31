Фонд гарантування завершив виплати вкладникам «Брокбізнесбанку» та «Меркурія»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам «Брокбізнесбанку», що ліквідується, через відділення «Райффайзен банку Аваль» за загальним реєстром вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок коштів фонду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.

Нагадаємо, що Фонд гарантування проводив виплати вкладникам банку з 18 червня по 29 липня, і після цієї дати виплати будуть проводитися на підставі індивідуальних письмових звернень вкладників до фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації. З 3 березня в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входив у групу великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.

Також Фонд завершив виплати вкладникам банку «Меркурій», який також ліквідовують, через відділення «Фідобанка» за загальним реєстром вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок коштів фонду..

Нагадаємо, що Фонд гарантування проводив виплати вкладникам банку з 19 червня по 30 липня, і після цієї дати виплати будуть проводитися на підставі індивідуальних письмових звернень вкладників до фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку «Меркурій» 10 червня на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. З 14 березня у банку працювала тимчасова адміністрація.

Банк «Меркурій» працював на ринку України з 1992 року і входив у групу невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко та Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко захід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні і юридичні особи, ніхто з яких не є власником істотної частки.