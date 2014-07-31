Валютний ринок став чутливішим до поведінки влади - експерт

Валютний ринок України став чутливішим до політичної ситуації в країні і поведінки української влади, вважає виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук.

Нагадаємо, що сьогодні гривня на міжбанківському валютному ринку України що до долара впала до 12,3500/12,6500 грн/дол. і таким чином подолала історичний мінімум за останні три місяці.

На думку експерта, це викликано розпадом парламентської коаліції, неприйняттям законів, необхідних для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду, і подальшою заявою прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку.

«Все-таки дуже добре, що у нас плаваючий обмінний курс. От зробили народні депутати дурість, і відразу «температура тіла» піднялася. Депутати напружилися й почали переосмислювати. А був би фіксований курс, кинув би Національний банк пару мільйонів на стабілізацію на міжбанку. Тоді Яценюк замучився б пояснювати, чому і для чого потрібно приймати закони з бюджету, чому це важливо для МВФ, і як це буде впливати на ринок. А тут все наочно - візуалізація», - сказав Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні гривня подолала психологічну позначку 12 грн/дол., і таким чином з початку року національна валюта знецінилася щодо долара більш ніж на 50%.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України і прийняла запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідно для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і має поступово знизити напругу на валютному ринку, внаслідок чого в найближчі кілька днів курс повинен стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.

Поки міжбанківський валютний ринок не відреагував на сьогоднішні рішення парламентаріїв.