Україна з 1 січня вводить нове електронне адміністрування ПДВ

Україна з 1 січня 2015 року впроваджує нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 31 липня в Києві заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Урядом внесено, а парламентом підтримано нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість», - сказав він.

«Ця система набирає чинності з 1 січня 2015 року. Вона означає тільки одне - той, хто чесний платник податку, той виплачує ПДВ і отримує відшкодування, не чекаючи місяцями, а іноді й роками», - додав Яценюк.

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Яценюк зазначив, що операції з відшкодування ПДВ є одними з найбільш корупційних в Україні.

«Найбільш корупційний у країні податок це ПДВ. Сьогодні поставлено крапку в тому, що ПДВ відмиватимуть, що на ПДВ наживатимуться в середньому до 20 млрд грн протягом року, і що ПДВ не відшкодовують», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Державна фіскальна служба України разом з технічною місією Міжнародного валютного фонду розробила альтернативний метод адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

При цьому деталі нового методу поки що не розкриваються.

Загалом відшкодування отримали понад 1300 підприємств і організацій.