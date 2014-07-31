Україна з 1 січня вводить нове електронне адміністрування ПДВ
Парламент підтримав дану ініціативу Кабміну
Україна з 1 січня 2015 року впроваджує нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це 31 липня в Києві заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
«Урядом внесено, а парламентом підтримано нову систему електронного адміністрування податку на додану вартість», - сказав він.
«Ця система набирає чинності з 1 січня 2015 року. Вона означає тільки одне - той, хто чесний платник податку, той виплачує ПДВ і отримує відшкодування, не чекаючи місяцями, а іноді й роками», - додав Яценюк.
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Яценюк зазначив, що операції з відшкодування ПДВ є одними з найбільш корупційних в Україні.
«Найбільш корупційний у країні податок це ПДВ. Сьогодні поставлено крапку в тому, що ПДВ відмиватимуть, що на ПДВ наживатимуться в середньому до 20 млрд грн протягом року, і що ПДВ не відшкодовують», - сказав він.
Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Державна фіскальна служба України разом з технічною місією Міжнародного валютного фонду розробила альтернативний метод адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).
При цьому деталі нового методу поки що не розкриваються.
Загалом відшкодування отримали понад 1300 підприємств і організацій.