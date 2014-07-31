Для відновлення Донбасу потрібні 2 млрд гривень - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк журналістам у четвер.

«Загальний обсяг підтримки на відбудову Донбасу становить 2 млрд грн», - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр зазначив, що на фінансування Збройних сил України, які проводять антитерористичну операцію на сході країни, було вирішено направити додатково 9 млрд грн.

«Фінансування українських Збройних сил, Національної гвардії, кожного українця, який зараз бере участь в антитерористичній операції та боротьбі за Україну, додатково збільшено на 9 млрд грн», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявляв, що обсяг заподіяної шкоди всім об'єктам Донецької та Луганської областей становить 8 млрд грн, однак, враховуючи продовження бойових дій, збиток збільшуватиметься.

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Експерти вважають, що уряд, а також інші уповноважені органи повинні до закінчення антитерористичної операції і військових дій на сході країни розробити програми відновлення Луганської та Донецької областей, щоб невідкладно розпочати їх реалізовувати.

З квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.