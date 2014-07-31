Рада ввела для українців 1,5% "військовий податок" із зарплат

Верховна Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, якими до кінця року запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий, який справлятиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як раніше зазначав міністр фінансів Олександр Шлапак, зміни до бюджету пов’язані із нагальною потребою у коштах на проведення військових операцій, а також на відновлення інфраструктури визволених від терористів територій Донецької та Луганської областей.

Так, збільшено було доходну та видаткову частини держбюджету України на 2014 рік, а також одночасно збільшено граничний обсяг державного боргу. Додаткові бюджетні доходи запропоновано отримати за рахунок надходжень, зокрема, від: податку на доходи фізичних осіб; плати за користування надрами; програм допомоги Європейського Союзу; акцизного збору; неподаткових надходжень, тощо.

Разом із тим, запропоновано зменшити видатки на фінансування органів влади та низки бюджетних програм.

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» скасовується: пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку суб'єктів готельної діяльності та підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії; оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами; звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості; скасувати оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг з перевезення пасажирів швидкісними потягами Інтерсіті+ тощо.

Крім того, продовжено до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Законом тимчасово, до 1 січня 2015 року, збільшено ставки плати за користування надрами для природного газу, який реалізується не для потреб населення: для газу з покладів до 5 км – з 28% до 55%, для газу з покладів понад 5 км – з 15% до 28%. На цей самий період встановлено ставки плати у розмірі 45% для нафти і конденсату з покладів до 5 км та 21% - понад 5 км та плата за користування надрами для залізної руди у розмірі 8% від її вартості з урахуванням вмісту хімічно чистого металу.

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До кінця року запроваджено новий загальнодержавний збір – військовий. Він справлятиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород.

Також з метою забезпечення збалансованості та фінансової стабільності бюджетів соціальних фондів запропоновано внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо надання права Уряду встановлювати пропорції розподілу ЄСВ між фондами соціального страхування та закріпити законодавчо норму щодо затвердження Кабінетом Міністрів України бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зазначається, що усі ці та інші зміни, ініційовані урядом, покликані створити умови для збільшення надходжень до бюджету.

У повідомленні також нагадується, що парламент відправив на доопрацювання законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України».