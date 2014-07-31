Долар на міжбанку опустився до 12,30 грн

У четвер, 31 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1500/12,3500, на 12:00 ціни зросли до 12,3500/12,6500. На закриття торгів цінові рівні впали до 12,1500/12,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2615/16,5315, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,5345/16,9405. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 16,2500/16,4545.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3428/0,3485, на 12:00 ціни піднялися до 0,3473/0,3562. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3479/0,3539.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1000/12,2000, на 12:00 ціни піднялися до 12,1700/12,2500. На закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,1900/12,2900.