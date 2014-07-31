ВР підтримала урядові зміни показників бюджету

Верховна Рада ухвалила урядовий Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а).

Як зазначається у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, розміщеному на сайті парламенту, законом внесено зміни до бюджету у зв'язку з необхідністю врегулювати питання, пов'язані з боєздатністю держави.

Зокрема, законом збільшено доходну та видаткову частини Державного бюджету України на 2014 рік, а також одночасно збільшено граничний обсяг державного боргу.

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Зазначається, що згідно з відповідним законопроектом, додаткові бюджетні доходи запропоновано отримати за рахунок надходжень, зокрема, від: податку на доходи фізичних осіб; плати за користування надрами; програм допомоги Європейського Союзу; акцизного податку; неподаткових надходжень, тощо.

Одночасно запропоновано зменшити видатки на фінансування органів влади та низки бюджетних програм.