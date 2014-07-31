Посол України в ЄС пропонує віддати Україні заморожені інвестиції в Росію

Про це Єлісєєв заявив у коментарі УНІАН.

«Це був би логічний крок як з політичної, так і з економічної точок зору. Це також було б справедливо з урахуванням обсягів та характеру злочину, який Росія вже вчинила проти України. Ці кошти, наприклад, могли б наповнити спеціальну програму ЄС з реабілітації Донбасу», - пояснив свою думку посол.

Коментуючи ухвалені санкції щодо Росії, український дипломат зазначив, що це рішення „стало поворотним моментом у сприйнятті Європейським Союзом зухвалої та неприпустимої поведінки Росії стосовно України”.

Читайте такожЄС проаналізує вплив економічних санкцій щодо РФ через три місяці„Такий крок став також важливим політичним сигналом – сила та агресія є неприйнятними категоріями для міжнародних відносин ХХІ століття. Це рішення вселяє впевненість, що Європейський Союз і надалі вживатиме рішучих кроків, якщо Росія не зупиниться і продовжить дестабілізувати ситуацію на сході України. Сьогодні ми чітко побачили, що економічні інтереси не можуть домінувати над нашими спільними цінностями”, - наголосив Єлісєєв.

Говорячи про те, що санкції в сфері військово-технічного співробітництва не торкатимуться існуючих контрактів, включаючи продаж Росії вертольотоносців «Містраль», посол вважає, що цей контракт порушує базові правила Європейського Союзу і в принципі не може розглядатися в контексті економічних санкцій. „Такий контракт необхідно переглядати, виходячи з вимог законодавства Європейського Союзу”, - переконаний він.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну й фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

16 липня в Брюсселі відбулося засідання Європейської Ради, на якому було розглянуто питання про ситуацію в Україні.

Як результат, Європейська Рада попросила ЄІБ призупинити підписання нових фінансових операцій у Російській Федерації за участю бенефіціарів у державному секторі. «Держави-члени Європейського Союзу координуватимуть свої позиції в Раді директорів ЄБРР», - сказано у висновках.

Читайте такожУ Німеччині закликають Швейцарію приєднатись до санкцій проти РосіїКрім того, Європейська Рада просить Єврокомісію „по-новому оцінити програми в рамках співробітництва Росія-ЄС із метою ухвалити рішення, в кожному випадку окремо, призупинити реалізацію програм двостороннього та регіонального співробітництва”.

Росія є найбільшим отримувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році, тоді як загалом інвестиції ЄБРР у всьому світі становлять 9 млрд євро на рік. Кредити РФ від ЄІБ у 2013 році становили 1,4 млрд доларів.