ЄС оприлюднив економічні санкції щодо Росії

Зважаючи на те, що публікація рішення з’явилася у четвер, пакет дій економічного характеру набере чинності у п’ятницю, 1 серпня.

Зокрема, ЄС вводить заборону на доступ до ринків капіталів, якою буде обмежена можливість для найбільших російських банків, 50% яких належать російському уряду, до європейського фінансування. Тільки у період з 2004 та 2013 російські компанії отримали капіталу на суму 48 млрд. доларів, з них близько четверті – 16,4 млрд. були державними та фінансовими інституціями, 47% всіх облігацій, які були випущені Росією у 2013, були на європейському ринку (7,5 млрд. євро).

ЄС також ввів ембарго на зброю. Ембарго вводиться на всі товари, які є у так званому „військовому списку ЄС”. Заборона буде введена з моменту вступу рішення в силу з двома виключеннями - ембарго не буде застосовано до контрактів, які були підписані до дати вступу в дію цього рішення, і до категорії специфічних контрактів, які необхідні для підтримки існуючого збройного обладнання (сервіс, постачання запасних частин).

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Повністю з пакетом заходів, які будуть застосовані з 1 серпня до Росії, можна ознайомитися тут: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=EN