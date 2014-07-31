Мінфін пояснив суть змін у бюджеті й податках

«Законом тимчасово, до 1 січня 2015 року, збільшено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, крім реалізованого для потреб населення. Для газу заляганням до 5 км ставка підвищена з 28% до 55%, понад 5 км - з 15% до 28%. На цей же період встановлені ставки плати у розмірі 45% для нафти і конденсату заляганням до 5 км, 21% - більше 5 км. Установлена плата за користування надрами для видобування залізної руди в розмірі 8% від її вартості», - йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Також, до кінця року запроваджено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат та винагород.

Крім цього, уряд отримує право встановлювати пропорції розподілу Єдиного соціального внеску між фондами соціального страхування.

Разом з тим, знижено витрати на фінансування органів влади і низки бюджетних програм.

Закон скасовує пільгове оподаткування з податку на прибуток для готелів і підприємств відновлюваної електроенергетики. Скасована пільгова ставка 10% з податку на прибуток від операцій з цінними паперами та деривативами. Припиняється звільнення від ПДВ для операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості. Скасовується оподаткування за нульовою ставкою ПДВ на послуги перевезення пасажирів швидкісними поїздами «Інтерсіті+».

Водночас, звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з експорту зернових і технічних культур продовжено до 31 грудня 2014 року включно.

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Мінфін нагадав, що зміни до держбюджету пов'язані з необхідністю збільшення надходжень до держбюджету та отримання коштів для продовження антитерористичної операції та відновлення Донецької й Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України й ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік.

Змінами до держбюджету передбачається збільшити його доходи на 4,889 млрд грн, витрати - на 4,825 млрд грн, при незмінному рівні бюджетного дефіциту та підвищення держборгу на 21,53%, до 806,962 млрд грн.

Витрати на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст збільшені на 11,938 млрд грн.