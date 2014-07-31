Під санкції Євросоюзу потрапили п'ять найбільших російських банків

Європейський Союз застосував санкції до п’яти найбільших банків Росії - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка та Россельхозбанка.

Відповідне рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, передає власний кореспондент УНІАН із Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, Офіційний журнал Європейського Союзу оприлюднив рішення ЄС застосувати відносно Росії через її дестабілізуючу роль на сході України економічні санкції. Пакет дій економічного характеру Євросоюзу щодо РФ набуде чинності у п'ятницю, 1 серпня.

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Повністю з пакетом санкцій ЄС відносно Росії, які набудуть чинності 1 серпня, можна ознайомитися тут.