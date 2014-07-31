Росія ввела мита на товари з Молдови

23:20, 31 липня 2014
Фінанси
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Прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про введення ввізних мит на товари з Молдови. 

Reuters

Про це повідомляє офіційний інтернет-портал правової інформації РФ.

”Уряд РФ ухвалює запровадити ввізні митні мита щодо товарів, що походять з території Республіки Молдова та ввозяться в РФ, в розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу”, - йдеться в повідомленні.

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 Нульові ставки мит скасовано на ввезення низки товарів з Молдови, зокрема на, м`ясо, овочі, фрукти, зерно, алкогольні вироби та меблі.

Постанову с про введення мит підготувало Мінекономрозвитку РФ у відповідь на підписання  і ратифікацію Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС.

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