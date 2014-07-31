Росія ввела мита на товари з Молдови
23:20, 31 липня 2014Фінанси
0
Прем`єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про введення ввізних мит на товари з Молдови.
Reuters
Про це повідомляє офіційний інтернет-портал правової інформації РФ.
”Уряд РФ ухвалює запровадити ввізні митні мита щодо товарів, що походять з території Республіки Молдова та ввозяться в РФ, в розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу”, - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосія ввела чергову заборону на ввезення продукції з Молдови
Нульові ставки мит скасовано на ввезення низки товарів з Молдови, зокрема на, м`ясо, овочі, фрукти, зерно, алкогольні вироби та меблі.
Постанову с про введення мит підготувало Мінекономрозвитку РФ у відповідь на підписання і ратифікацію Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter