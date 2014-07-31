В Україні з 1 серпня дорожчає горілка

Акциз на оковиту підвищили ще 1 липня. Нині він становить майже 14 грн із пляшки, йдеться в сюжеті ТСН.

Відтак ціна на справжню горілку тепер не може бути нижчою за 39,90 грн, пояснюють виробники. Усе, що продається дешевше – самопал, підробка або товар, з якого не платяться податки.

Показово, що вміст пляшки коштує копійки порівняно з іншими складовими ціни. Це й сама пляшка, ковпачок, етикетка, акциз, податки, робоча сила тощо. Мінімальна відпускна ціна з заводу складає близько 27 гривень.

А ще продукт треба довезти до місця реалізації, а крамниці – додати вартість утримання торгової площі, зарплату продавця та охорони, а також і власний прибуток. От і виходить практично 40 грн за пляшку.

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Водночас експерти заспокоюють, що суттєвого здорожчання горілки не буде. Аби не втратити клієнтів виробники, не виняток, не підніматимуть ціни на дорожчі марки.

Разом із тим, українці мають шукати від здорожчання і користь. Менше купуватимуть "палену" горілку. Бо підробка – це у кращому разі зіпсоване застілля. А в гіршому - лікарня.

З іншого боку, припускають експерти, здорожчання може стати непоганим приводом зменшити градус або просто відмовитись від міцного напою на користь чогось кориснішого для здоров'я.