Санкції США і ЄС призведуть до відчутних втрат російських держбанків - аналітик

Економічні санкції США і Європейського Союзу стосовно Росії приведуть до відчутних втрат російських державних банків, але при цьому не торкнуться компаній в Україні.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін.

«Компанії в Україні санкції не зачеплять. Але й економіці Російської Федерації вони не завдадуть нищівного удару. Безумовно, відчуватиметься дискомфорт у веденні бізнесу деякими структурами. Проте встановлені параметри виводять з-під санкцій таких гравців, як «Газпром». Відчутні втрати понесуть в основному державні банки», - сказав Баронін.

За оцінками експерта, оборонний сектор, який часто працює через посередників, постраждає найменшою мірою. Він навів як приклад досвід Ірану, коли в умовах більш жорстких санкцій стратегічні оборонні і ядерні програми функціонували через посередницькі і підставні компанії в інших юрисдикціях.

«Дипломатичні, фінансові, політичні і розвідувальні можливості Росії незрівнянно вище за потенціал Тегерана. Тому я вважаю, що пакет санкцій буде дуже малий для того, щоб мати швидкий і достатній ефект, здатний змінити політику РФ. А це означає, що для РФ вони стануть лише дискомфортом, але не непереборною проблемою», - зазначив Баронін.

На думку експерта, застосування санкцій може загальмувати програми РФ з освоєння арктичного шельфу, але, за його словами, ці програми не є критичними для російського бюджету.

Читайте такожПід санкції Євросоюзу потрапили п'ять найбільших російських банківЯк повідомляв УНІАН, Європейський Союз ухвалив рішення про введення третьої, економічної фази санкцій стосовно Росії, які почнуть діяти з п'ятниці, 1 серпня. Санкції передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, введення ембарго на торгівлю зброєю, введення експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій в нафтовому секторі. Також ЄС ввів санкції стосовно кількох фізичних осіб.

США 29 липня ввели нові економічні санкції стосовно РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Крім того, 29 липня про введення нових санкцій стосовно РФ оголосила Канада.

Нагадаємо, після анексії українського Криму в березні і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС застосував до Росії дві фази санкцій. Також ряд санкцій стосовно РФ ввели США, Японія і Канада.

Світ заговорив про нові санкції після того, як над Донецькою областю 17 липня підтримувані Росією бойовики збили авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, ймовірно, з використанням установки зенітний-ракетного комплексу «Бук». На борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.