Фіскальна служба обіцяє перевіряти тільки ті підприємства, які ухиляються від сплати податків

Державна фіскальна служба України має намір у липні-вересні скоротити кількість планових документальних перевірок підприємств порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14%, повідомила прес-служба відомства.

"До план-графіку проведення документальних перевірок на 3-й квартал цього року включено 1,2 тис. суб'єктів господарювання. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість підприємств, які планово перевірятимуться, зменшено на 14%", - говориться в повідомленні.

За даними ДФС, у першому півріччі було здійснено 2,8 тис. планових перевірок, які залишилися на рівні минулого року.

У держслужбі повідомили, що попередній відбір платників, які перевірятимуться, проходить з використанням автоматизованої ризикоорієнтованої системи. "Тобто перевіряються тільки ті підприємства, які свідомо не платять або платять не в повному обсягу платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації чи ухилення від сплати податків", - говориться в повідомленні.

Періодичність проведення документальних перевірок платників податків залежить від ступеня ризику їх діяльності. Зокрема, платники з незначним ступенем ризику включаються в план-графік перевірок не частіше, ніж раз на три календарні роки, з середнім - не частіше, ніж раз на два роки, і з високим - не частіше, ніж один раз на рік, нагадали у прес-службі.

Крім того, у відомстві відзначили, що на сьогоднішній день триває автоматизація процесів проведення камеральних перевірок. Зокрема, за допомогою нового сервісу "Електронна камеральна перевірка" автоматизовано процес проведення таких перевірок.

Читайте такожВР підтримала урядові зміни показників бюджетуЯк повідомив УНІАН, керівництво ДФС неодноразово заявляло про намір скоротити кількість перевірок бізнесу, щоб мінімізувати контакт платника податків і співробітника відомства. Таким чином планується зменшити корупцію у відомстві.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив до 1 вересня керівництву Державної фіскальної служби розробити кодекс економічного зростання, змінити форму проведення перевірок бізнесу, збільшивши кількість невиїзних перевірок, а також продовжити роботу зі створення служби фінансових розслідувань.