Через війну бюджет щомісяця недоотримує 250 млн гривень митних платежів

Державний бюджет України щомісячно недоодержує 250 млн. грн митних платежів і зборів у зв'язку з військовими діями на сході країни, повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко.

"Ми побачили зменшення об'єктивне десь 250 млн. грн на місяць", - повідомив Макаренко.

Також він відзначив, що у зв'язку з військовими діями на Донбасі була переміщена Луганська митниця.

"Ситуація на східному кордоні дуже напружена. На сьогодні на східному кордоні у нас є дві митниці - Луганська і Донецька, де не працює 10 пунктів пропуску, де не працює 10 пунктів митного оформлення. На жаль, ми були вимушені зробити переміщення Луганської митниці з Луганська", - відзначив він.

При цьому з метою безпеки співробітників Макаренко не повідомив, куди переміщено командний пункт управління. Я хочу зберегти життя моїх колег", - сказав він.

Крім того, голова митної служби у ДФС відзначив, що служба допомогла деяким співробітникам митниць на сході країни переїхати до Києва на деякий час.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

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З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.