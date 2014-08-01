Фіскальна служба шукає серед російських компаній в Україні спонсорів сепаратистів

Державна фіскальна служба провела перевірки всіх компаній, в структурі яких є частина російського капіталу і які працюють на території України, з метою виявлення спонсорів сепаратистів на сході країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДФС Анатолій Макаренко на антикорупційному форумі у п'ятницю.

"Відомством відпрацьовано все, що можливо і пов'язано з функціонуванням російських компаній, російських корпорацій і компаній з російським, і не тільки російським капіталом, офшорним капіталом, який, можливо, може бути використаний як капітал для спонсорування сепаратизму або сепаратистів на сході країни", - сказав Макаренко.

Він сказав, що відповідні напрацювання передані в профільні міністерства і відомства.

Крім того, голова ДФС Ігор Білоус під час форуму повідомив, що уряд доручив службі створити списки компаній з російським капіталом, що діють на території України, з метою введення санкцій проти них.

"Ми одержали ініціативу від прем'єр-міністра, ми вже склали списки всіх компаній з російським капіталом в Україні. Це стосується як великих, так і середніх і малих компаній. Відповідно, зараз буде ухвалено рішення в уряді або в Раді національної безпеки щодо застосування певних санкцій", - сказав Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, 23 липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд України створив комітет із введення санкцій проти РФ.

"Урядом України створено комітет із введення санкцій проти Російської Федерації. До нього увійдуть представники МЗС, Міністерства юстиції, економічний і фінансовий блок, силові та правоохоронні структури", - сказав він.

Яценюк доручив Комітету з введення санкцій проти РФ впродовж 10 днів запропонувати список осіб і санкцій

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З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.

Раніше Росія ввела санкції проти ряду українських товарів. У відповідь Україна поки що не ввела ніяких істотних обмежень на російські товари.