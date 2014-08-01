Україна підготувала список компаній з російським капіталом для можливих санкцій









Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в п'ятницю повідомив глава ДФС Ігор Білоус.

«Ми зробили такий список (компаній, щодо яких можуть бути застосовані українські санкції - УНІАН) і передали його уряду... Туди увійшли компанії з капіталом понад 50%», - сказав Білоус.

Він також повідомив, що в цьому списку виявилося «дуже багато» компаній, однак не уточнив їх кількості.

«Їх дуже багато. Взагалі всі компанії з російським капіталом увійшли до списку, їх багато, їх сотні, якщо не тисячі», - сказав глава ДФС.

При цьому Білоус наголосив, що ДФС тільки створила цей список, і більше жодної роботи з ним вона проводити не уповноважена.

«Просто не вплутуйте нас у політику», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, ДФС провела перевірки всіх компаній, в структурі яких є частина російського капіталу і які працюють на території України, з метою виявлення спонсорів сепаратистів на сході країни. В результаті перевірки служба склала список підприємств, щодо яких Україна може застосувати санкції.

23 липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд України створив комітет із запровадження санкцій проти РФ.

З квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.