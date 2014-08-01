Міжбанк закрився доларом по 12,40 гривень

У п'ятницю, 1 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,0500/12,3500 грн/дол., до 12:00 ціни піднялися 12,3000/12,3900 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,3200/12,4000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1250/16,5305 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору 16,4640/16,5885 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,5055/16,6170 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3375/0,3456 грн/рубль, до 12:00 ціни зросли 0,3438/0,3467 грн/рубль. До закриття торгів ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль піднялися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,7355 (+0.0910).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3380/1,3400.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 31 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,1500/12,3500, до 12:00 ціни зросли до 12,3500/12,6500. До закриття торгів цінові рівні впали до 12,1500/12,3000.