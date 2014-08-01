Королівський банк Шотландії приєднався до санкцій проти Росії

Про це йдеться в піврічній звітності шотландського банку, передає Прайм.

Загальна фактична заборгованість клієнтів російської "дочки" RBS склала 2,1 млрд фунтів. При цьому чистий залишок російських активів за підсумками першого півріччя знизився на 100 млн фунтів до 1,8 млрд фунтів, з яких 900 млн фунтів припало на кредити компаній, а 600 млн фунтів - на кредити банкам.

"Через ситуацію в Україні були переглянуті рейтинги, скориговані ліміти і введені додаткові кредитні обмеження для нових позик. Також спостерігаються ризики за будь-яких міжнародних санкцій", - йдеться у звітності.

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Минулого тижня заступник гендиректора RBS Северин Кабан заявив в інтерв'ю Bloomberg Television, що свіжі санкції "торкнуться тільки нових операцій, які будуть припинені".

"Нашою метою є повне приведення операцій у відповідність з санкціями, введеними США та ЄС проти російських компаній. Наш основний прогнозний сценарій не передбачає, що нинішня напруженість буде тривати дуже довго, оскільки це не відповідає інтересам жодної зі сторін", - зазначив Кабан.

За його словами, на частку російського бізнесу припадає близько 3% балансу RBS.

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