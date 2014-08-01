Доходи держбюджету України за півроку зросли на 13 млрд гривень

До загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-липень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 229,6 млрд грн, що на 21,03%, або на 13,1 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За даними відомства, бюджет за цей період виконано на 93,4% проти планового показника за цей період, і недоотримання становили 16,2 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, в січні-липні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 202,2 млрд грн (96,1% суми, передбаченої бюджетним розписом на зазначений період), що на 35,9 млрд грн, або на 21,5%, перевищує показник січня-липня 2013 року.

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 8,3 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 8,5 млрд грн (при плані 180,6 млрд грн до бюджету надійшло 172,0 млрд грн або 95%), в тому числі податковими органами не забезпечено збір на суму 4,0 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,5 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-липні 2014 року надійшло 27,4 млрд грн. (77,6% суми, передбаченої бюджетним розписом на зазначений період), що вище минулорічного показника на 4 млрд грн, або на 17%. Недонадходження до спеціального фонду за січень-липень становили 7,9 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-липні ц.р. відшкодовано 25,4 млрд грн ПДВ (89,2% плану), що на 8,1 млрд грн, або на 24,2%, менше відповідного показника за січень-липень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, до загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.

31 липня Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачають збільшення обсягу дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4 825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.