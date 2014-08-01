У червні підприємцям відшкодували ПДВ на 4,7 млрд гривень

Державна казначейська служба в червні відшкодувала найбільші суми податку на додану вартість (ПДВ) Донецькій області - 1,95 млрд грн, Дніпропетровській – 557,9 млн. грн, а також місту Києву – 558,12 млн. грн.

Згідно з повідомленням служби, в липні Держказначейство відшкодувало підприємствам 4,72 млрд грн ПДВ проти 2,33 млрд грн, відшкодованих місяцем раніше. Цей показник у липні вдалося істотно збільшити за рахунок відновлення відшкодування Донецькій області, якій у червні відшкодували лише 12,6 млн. грн.

Найбільше відшкодування ПДВ у липні одержали: металургійний комбінат «Метінвеста» - Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча - 645,8 млн. грн, металургійне підприємство комбінат «Запоріжсталь» - 315,1 млн. грн, металургійний комбінат «Азовсталь» - 258,3 млн. грн, комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 219,1 млн. грн, а також Миронівський завод із виготовлення круп і комбікормів, що входить до найбільшого агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» - 233,1 млн. грн.

Серед областей, що одержали найменші суми відшкодувань, – Житомирська (18 млн. грн), Рівненська (11 млн. грн), Миколаївська (1,4 млн. грн), Херсонська (1,7 млн. грн) і Хмельницька (11,5 млн. грн). Що стосується Луганської області, підприємці цього регіону одержали 6,1 млн. грн відшкодованого ПДВ, тоді як у червні вони одержали 7,7 млн. грн.

В цілому, відшкодування одержали більш як 1400 підприємств і організацій.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус заявив, що в червні Держказначейство відшкодувало 2,4 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі та 2,3 млрд грн - в неавтоматичному.

За даними Дкержказначейства, обсяг відшкодувань з ПДВ підприємцям України в червні скоротився більш ніж удвічі - до 2,3 млрд грн із 4,9 млрд грн у травні. В цілому відшкодування одержали більш як 1300 підприємств і організацій.

На початку квітня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства. Зокрема, закон передбачає введення обов'язкового обнародування списку платників ПДВ, які одержують відшкодування з держбюджету. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи це нововведення, заявив, що це “ще один крок боротьби з корупцією”.