Президент обіцяє сьогодні підписати закони про наповнення держбюджету

Президент України Петро Порошенко обіцяє сьогодні підписати закони про наповнення держбюджету, ухвалені вчора на позачерговій сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

За словами Порошенка, голова Верховної Ради Олександр Турчинов уже підписав закони, ухвалені на засіданні 31 липня.

Читайте такожВР підтримала урядові зміни показників бюджету

Порошенко очікує, що закони вже сьогодні надійдуть в Адміністрацію президента.

“Як тільки вони надійдуть, я негайно уже їх підпишу, і вони будуть оприлюднені і введені в дію”, - сказав Порошенко, пообіцявши, що підпише їх саме сьогодні.

Читайте такожДепутати підтримали план Яценюка щодо наповнення бюджету

Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання ВР 31 липня проходило в закритому режимі.

На ньому депутати ухвалили внесені урядом закони про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а) та закон про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо коригування показників) (№ 4308а)