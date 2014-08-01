Порошенко підписав зміни до держбюджету та Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, під час інтерв'ю з журналістами українських телеканалів президенту принесли на підпис два закони, ухвалені на позачерговій сесії 31 липня. Глава держави підписав їх під час інтерв'ю і дав доручення опублікувати.

Крім того, він підписав розпорядження, відповідно до якого скасовуються пільги для мешканців державних дач, а також розсекречуються всі рішення про виділення держдач чи будинків чиновникам.

“Я підписую розпорядження про скасування численних пільг мешканцям елітних селищ у Конча-Заспі та Пуща-Водиці”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, позачергове засідання ВР 31 липня проходило в закритому режимі.

На ньому депутати ухвалили внесені урядом закони про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а) та закон про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо коригування показників) (№ 4308а).

Законом про внесення змін до держбюджету внесено зміни у зв'язку з необхідністю врегулювати питання, пов'язані з боєздатністю держави.

Зокрема, законом збільшено доходну та видаткову частини державного бюджету України на 2014 рік, а також одночасно збільшено граничний обсяг державного боргу.

Зазначається, додаткові бюджетні доходи буде отримано за рахунок надходжень, зокрема, від: податку на доходи фізичних осіб; плати за користування надрами; програм допомоги Європейського Союзу; акцизного податку; неподаткових надходжень тощо.

Одночасно зменшено видатки на фінансування органів влади та низки бюджетних програм.

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Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" передбачено: скасувати пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку суб'єктів готельної діяльності та підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії; обмежити пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств інститутів спільного інвестування; скасувати оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами; скасувати звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості; скасувати оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг з перевезення пасажирів швидкісними потягами Інтерсіті +; продовжити до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур; віднести до алкогольних напоїв напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% та більше та встановлено для таких напоїв ставку акцизного податку на рівні горілки - 70,53 грн. за 1 літр 100% спирту, із маркуванням таких напоїв марками акцизного податку; запровадити оподаткування альтернативних палив; збільшити ставки плати за користування надрами для природного газу, який реалізується не для потреб населення; тимчасово, до 1 січня 2015 року, запровадити новий загальнодержавний збір - військовий збір.

Зазначається також, що з метою забезпечення збалансованості та фінансової стабільності бюджетів соціальних фондів запропоновано внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо надання права уряду встановлювати пропорції розподілу єдиного соціального внеску між фондами соціального страхування та закріпити законодавчо норму щодо затвердження Кабінетом міністрів України бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.