Швейцарія не хоче вводити санкції проти Росії

Про це в інтерв'ю газеті Schweiz am Sonntag, на яку посилається УП, розповів міністр економіки Швейцарії Йоханн Шнайдер-Амманн.

За словами швейцарського міністра, на "міжнародній арені" має знаходитися державу, яка "не підтримує жодну зі сторін конфлікту".

Нагадаємо, ЄС закликає треті країни приєднатися до санкцій проти Росії. Про можливость ведення санкцій вже заявила Норвегія.

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Йоханн Шнайдер-Амманн також заявив, що вже введені санкції ЄС проти Росії можуть торкнутися самої Європи, в тому числі і Швейцарії. Зокрема, на швейцарську економіку вплине можливе підвищення тарифів на російські енергоресурси.