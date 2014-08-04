Найбільший банк Португалії на межі краху

08:55, 04 серпня 2014
Фінанси
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Влада країни вирішила виділити $6,58 млрд на його порятунок.

Португалия выделяет более 6 млрд долларов для спасения крупнейшего банка страны / Фото УНИАН

Португалія направить $6,58 млрд на порятунок найбільшого банку країни Banco Espirito Santo, передає Reuters.

За словами джерела, після переговорів Португалії та ЄС було прийнято рішення розділити банк на дві компанії. В одну з них зберуть всі проблемні активи, рахунки яких належить сплатити акціонерам, якими є члени родини Еспіріту Санто.

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Раніше португальські власті намагалися розвіяти побоювання з приводу фінансового становища найбільшого банку країни BES (Banco Espirito Santo), чиї акції різко впали на тлі проблем із заборгованістю банку, пише «Газета.Ru».

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