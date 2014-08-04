Долар на міжбанку піднявся до 12,45 грн

У понеділок, 4 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 12,2500/12,4500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,4340/16,7060.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3432/0,3493.

Читайте такожВалютний ринок став чутливішим до поведінки влади - експерт

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,3200/12,4000.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.