Долар на міжбанку піднявся до 12,45 грн
10:24, 04 серпня 2014Фінанси
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Міжбанк сьогодні знову відкрився падінням гривні.
Долар коштує 12,45 грн / Фото УНІАН
У понеділок, 4 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 12,2500/12,4500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,4340/16,7060.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,3432/0,3493.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,3200/12,4000.
Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.
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