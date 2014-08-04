Нацбанк очікує стабілізації на валютному ринку

Національний банк України пояснює коливання на валютному ринку публічними обговореннями змін у парламентській більшості та складі уряду і чекає мінімізації курсових коливань.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НБУ.

Нацбанк нагадує, що динаміка валютного ринку і обмінного курсу гривні визначається не лише макроекономічними умовами, а й ситуацією на сході України, ходом політичних консультацій з її врегулювання, станом інформаційного простору, розвитком діалогу з міжнародними фінансовими організаціями.

«У цих умовах публічні обговорення можливих змін у парламентській більшості і складі Кабінету міністрів України були достатньо гостро сприйняті учасниками валютного ринку. Наслідком цього було посилення курсової волатильності гривні, незважаючи на те, що загальний стан валютного ринку залишався урівноваженим», - наголошується в повідомленні.

За оцінками НБУ, надходження іноземної валюти від нерезидентів протягом червня-липня на 1 млрд дол. перевищили платежі на їх користь, пропозиція валюти з боку банків і підприємств у цей період домінувала над попитом, а діапазон курсових коливань гривні до 25 липня протягом трьох місяців поспіль демонстрував тенденції до звуження.

«Ці дані дають об'єктивні підстави для майбутньої мінімізації курсових коливань. Цьому сприятиме зниження політичної напруги після усунення невизначеності щодо подальшої долі уряду, а також підтримка Верховною Радою ряду внесених урядом важливих економічних ініціатив», - прогнозує Нацбанк.

Також, на думку регулятора, посиленню стійкості валютного ринку сприятиме успішне продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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«Нагадаємо, 28 липня у Вашингтоні відбулася зустріч голови Національного банку Валерії Гонтаревої та міністра закордонних справ Павла Клімкіна з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, під час якої сторони обговорили останні події в країні та зусилля української влади в контексті реалізації програми «стенд-бай». Очікується, що рішення про виділення другого траншу кредитної підтримки з боку МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол. буде ухвалено радою директорів наприкінці серпня», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня гривня подолала психологічну позначку в 12 грн/дол., і таким чином з початку року національна валюта знецінилася щодо долара більш ніж на 50%.

31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з поста прем'єр-міністра України і прийняла запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідне для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і має поступово знизити напругу на валютному ринку, внаслідок чого найближчими днями курс повинен стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.

Поки що валютний ринок не відреагував на рішення парламентаріїв, і в понеділок, 4 серпня, на момент відкриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,25/12,45 грн/дол.