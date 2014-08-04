Аналітик прогнозує падіння ВВП України у 2014 році до 6,5%

Падіння ВВП України за підсумками 2014 року може становити 6,5%, повідомив у ході прес-конференції глава аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен.

"Ще у квітні ми прогнозували, що зниження ВВП України за підсумками року становитиме 4,3% без урахування анексії Криму. Однак у зв'язку з погіршенням ситуації в економіці країни ми знизили свій прогноз до 6,5%", - сказав він.

За прогнозами експерта, рецесія в економіці продовжиться й у 2015 році.

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"Якщо ще у квітні ми думали, що економіка в 2015 році буде зростати, то зараз ми прогнозуємо падіння ВВП за підсумками 2015 року на рівні 1,9%. Відновлення економіки почнеться лише у 2016 році, зростання становитиме 3,1%",-сказав Вальчишен.

Експерт також вважає, що дефіцит держбюджету за підсумками року буде більшим, ніж прогнозував уряд.

«У квітні ми передбачали, що дефіцит державного бюджету за підсумками 2014 року становитиме 89 млрд грн, але зараз збільшили його до 100 млрд грн. Таким чином, співвідношення дефіциту держбюджету до ВВП становитиме 6,4%», - сказав він.

За словами Вальчишена, аналітики ICU також переглянули прогнози щодо інфляції споживчих цін із 12,1% до 17,3% на кінець грудня поточного року.

"Ключовим ризиком для макроекономічної ситуації є інфляція", - сказав експерт.

За його словами, Україна на сьогоднішній момент живе в інфляційному шоці, й інфляція в таких масштабах поступово знищує зовнішню конкурентоспроможність економіки, що, у свою чергу, збільшує вартість запозичень для України на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, уряд очікує в 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на рівні 6,5%.

Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 5% і очікує, що у 2015 році економіка України може показати зростання на 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% і очікує ознак стагнації в економіці країни у 2015 році, при цьому економіка вистоїть.