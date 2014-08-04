У банк «Золоті ворота» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію у банк «Золоті ворота» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасову адміністрацію введено терміном на 3 місяці, до 4 листопада. Тимчасовим адміністратором банку фонд призначив Валерія Єрмака.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування увів тимчасову адміністрацію у 13 банків, зокрема в «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Таким чином, банк «Золоті ворота» став 14-м банком, в якому з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Фонд гарантування нагадує, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня «Володимир-Волинська птахофабрика», яка була основним акціонером банку «Золоті ворота», продала свої акції обсягом 25,03% капіталу банку фізичній особі.

Наприкінці травня банк «Золоті Ворота» звернувся до Нацбанку з проханням надати стабілізаційний кредит на суму 100 млн грн для підтримки ліквідності. З 10 червня банк закрив усі свої каси і увів обмеження на зняття готівки на рівні 200 грн на день.

Банк «Золоті ворота» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, основними власниками банку є Яків Кузнєцов з часткою 19,15%, Вадим Вишневський - 12,19%, Євген Черняк - 10,07%.

«Володимир-Волинська птахофабрика» входить до десятки найбільших птахівницьких підприємств України з місячним обсягом виробництва 2 тис. тонн.