Дефіцит держбюджету в червні становив 10,5 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в червні 2014 року становив 10,482 млрд грн або вдвічі більше дефіциту попереднього місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, держбюджет України, без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та м. Севастополя, в червні зведений з дефіцитом 10,482 млрд грн, тоді як у травні дефіцит становив 5,294 млрд грн. З початку року, в січні-червні, дефіцит держбюджету становив 22,706 млрд грн, що на 35 млн грн, або 0,15%, менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 22,741 млрд грн.

Доходи держбюджету в червні становили 25,281 млрд грн, що на 4,809 млрд грн, або 15,98%, менше доходів в травні поточного року. У січні-червні доходи держбюджету становили 175,926 млрд грн, що на 13,269 млрд грн, або 8,16%, більше показника за аналогічний період минулого року в розмірі 162,657 млрд грн.

Читайте такожПадіння ВВП України у другому кварталі прискорилося до 4,7%

Касові витрати держбюджету в червні становили 35,763 млрд грн, що на 379 млрд грн, або на 1,07%, більше витрат попереднього місяця. У січні-червні касові видатки держбюджету становили 197,910 млрд грн, що на 12,463 млрд грн, або 6,72%, більше показника за аналогічний період минулого року в розмірі 185,447 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-травня 2014 року склав 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 18,488 млрд грн.

Верховна Рада України 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з доопрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит - 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.