У Росії через бюджетну кризу вирішили знову ввести податок з продажу

Мінфін РФ підготував і розіслав відомствам на погодження проект закону про введення регіонами податку з продажів (НСП), пише "Комерсант".

Текст, за даними видання, практично повністю збігається з текстом скасованої десять років тому глави Податкового кодексу (ПК) про цей податок. У новій редакції змінено лише ставку - 3% з ціни товарів і послуг замість колишніх 5% - й прибрана норма про те, що податок не сплачується з безготівкових покупок громадян.

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Поправка встановить загальні параметри податку, рішення про його запровадження кожен регіон буде приймати самостійно - прийняттям окремого закону.

Читайте такожСанкції США і ЄС призведуть до відчутних втрат російських держбанків - аналітикПлатниками нового податку стануть організації та індивідуальні підприємці, які реалізують фізичним особам товари, роботи і послуги. Максимальна ставка податку - 3% від ціни реалізації (включаючи ПДВ та акцизи). Регіони за бажанням зможуть встановити і меншу ставку, але вона повинна бути єдиною для всіх - проект забороняє диференціювати ставку за видами товарів і категоріями платників.

Мінфін пропонує не брати податок при продажу громадянам хліба і хлібобулочних виробів, молока і молокопродуктів, олії, маргарину, борошна, яєць птиці, круп, цукру, солі, картоплі, а також ліків, дитячого та діабетичного харчування, дитячого одягу та взуття. Цей список частково збігається з переліком так званих соціально значущих товарів, які зараз обкладаються пільгової десятивідсотковою ставкою ПДВ. Але є і відмінності: наприклад, пільговий ПДВ діє для м'яса, риби і овочів - податком з продажів ці продукти у разі прийняття законопроекту будуть обкладатися за загальними правилами.

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