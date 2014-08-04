Долар зріс до 12,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,2500/12,4500, до 12:00 звузився спред 12,3400/12,4300. До закриття торгів цінові рівні піднялися 12,4000/12,5000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3432/0,3493, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3454/0,3483. До закриття торгів ціни встановилися на таких значеннях 0,3457/0,3480. У Росії курс долар-рубль залишився на тому ж рівні, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,7665 (-0.0085).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3415/1,3430. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,4340/16,7060, до 12:00 ціни склали 16,5670/16,6920. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору 16,6390/16,7770.