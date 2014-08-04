Мінфін підтримує скасування 17% податку на благодійність

Міністерство фінансів України підтримує ініціативу громадських активістів, які допомагають військовим і переселенцям із зони АТО, про скасування 17% податку на добродійність, повідомляється на сайті міністерства.

«Підтримуючи необхідність швидкого законодавчого врегулювання питання, порушеного у зверненні, що дасть змогу активізувати зусилля благодійників, які надають допомогу постраждалим під час проведення антитерористичної операції, зазначаємо, що розгляд законопроектів Верховною Радою України можливий після їх опрацьовування відповідними парламентськими комітетами», - повідомив Мінфін у відповідь на звернення активістів.

За інформацією міністерства, експертиза законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов для розвитку добродійної діяльності і соціально-економічному захисту громадян України на територіях проведення АТО буде завершена найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджету на 2014 рік, згідно з якими витрати на проведення антитерористичної операції, розміщення біженців і відновлення зруйнованих у результаті військових дій міст збільшено на 11,938 млрд грн. Відповідний закон підписано президентом, опубліковано і він набрав чинності з 3 серпня.

Посильну допомогу українській армії надають підприємства, об'єднання громадян і добродійні організації, збираючи кошти і купуючи необхідне оснащення і продукти харчування для військовослужбовців сил АТО на сході України. Станом на 21 липня українська армія одержала 192,2 млн. грн добродійних коштів, зокрема 55,4 млн. грн у вигляді матеріальних ресурсів.