Списки російських компаній для введення санкцій Україною ще не готові - Білоус

Глава Державної фіскальної служби Ігор Білоус заявив, що списки російських компаній, які можуть потрапити під санкції України, ще не готові і перебувають на стадії обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус повідомив на прес-конференції у понеділок.

"Я б хотів дещо спростувати факти всього цього обговорення. На сьогодні немає точних списків державних або приватних компаній. ... Немає ніякого чорного списку, про який ви говорите. Зараз продовжуються обговорення і дискусії про персональні санкції і санкції до юридичних осіб. На сьогодні, окрім дискусії, нічого немає", - сказав Білоус.

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При цьому він додав, що якщо й будуть запроваджені санкції проти російських компаній, про це можна буде заявляти тільки після ухвалення відповідного закону про санкції, якого в Україні поки що немає.

"Нема про що переживати. Якщо це буде зроблено, буде зроблено на вищому законодавчому рівні і з Кабінету міністрів надійдуть певні заяви, - сказав Білоус. - У нас навіть закону немає про санкції. Тому спочатку потрібен закон. Якщо буде прийнято закон, ви побачите законопроект, який подано на розгляд".

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Білоус заявив, що Державна фіскальна службапідготувала список компаній з російським капіталом понад 50%, які можуть потрапити під санкції України. При цьому він не уточнив кількість таких компаній, зазначивши, що список передано уряду, а ДФС тільки виконала технічну роботу із збирання інформації.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.