Списки російських компаній для введення санкцій Україною ще не готові - Білоус

17:35, 04 серпня 2014
Фінанси
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Списки російських компаній знаходяться на стадії обговорення.

Глава налоговой Игорь Билоус, 13 марта 2014 г.

 Глава Державної фіскальної служби Ігор Білоус заявив, що списки російських компаній, які можуть потрапити під санкції України, ще не готові і перебувають на стадії обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус повідомив на прес-конференції у понеділок.

"Я б хотів дещо спростувати факти всього цього обговорення. На сьогодні немає точних списків державних або приватних компаній. ... Немає ніякого чорного списку, про який ви говорите. Зараз продовжуються обговорення і дискусії про персональні санкції і санкції до юридичних осіб. На сьогодні, окрім дискусії, нічого немає", - сказав Білоус.

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При цьому він додав, що якщо й будуть запроваджені санкції проти російських компаній, про це можна буде заявляти тільки після ухвалення відповідного закону про санкції, якого в Україні поки що немає.

"Нема про що переживати. Якщо це буде зроблено, буде зроблено на вищому законодавчому рівні і з Кабінету міністрів надійдуть певні заяви, - сказав Білоус. - У нас навіть закону немає про санкції. Тому спочатку потрібен закон. Якщо буде прийнято закон, ви побачите законопроект, який подано на розгляд".

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Білоус заявив, що Державна фіскальна службапідготувала список компаній з російським капіталом понад 50%, які можуть потрапити під санкції України. При цьому він не уточнив кількість таких компаній, зазначивши, що список передано уряду, а ДФС тільки виконала технічну роботу із збирання інформації.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

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