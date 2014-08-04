П'ята частина українських банків закінчила півріччя зі збитком

У цілому 35 українських банків із 173, зареєстрованих і таких, що мають банківську ліцензію, за підсумками першого півріччя 2014 року одержали збитки, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загалом збиткові банки в першому півріччі одержали 5,358 млрд грн збитку. Найбільший збиток одержали дочірні банки іноземних банків в Україні «Райффайзен Банк Аваль» (1,003 млрд грн) і «ОТП Банк» (995,311 млн. грн.), а також проблемний «Південкомбанк» (888,549 млн. грн).

Найбільший прибуток у першому півріччі показали два дочірні банки російських банків - «ВТБ Банк» (1,026 млрд грн) і «Промінвестбанк» (874,621 млн. грн), а також дочірній банк американського Citibank NA - «Сітібанк» (803,625 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками першого півріччя одержала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року. У червні банки одержали 11,6 млрд грн прибутку.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.