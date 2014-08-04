Курченко вважає санкції проти нього незаконними

4 серпня в Офіційному журналі ЄС був оприлюднений позов до Суду Європейського Союзу у Люксембурзі Сергія Курченка – наближеного, як стверджують українські ЗМІ, до Януковичів бізнесмена, якого Генеральна прокуратура України підозрює у відмиванні коштів на сотні мільйонів гривень, пише "Німецька хвиля".

Курченко заявляє, що санкції проти нього є незаконними, оскільки на момент їхнього запровадження проти нього "не було подано жодного відповідного позову у судах". Бізнесмен, який так само, як і Януковичі, переховується від слідства у Росії, критикує у своєму позові, що підставою для санкцій став факт відкриття на нього кримінальної справи в Україні, а не вже доведені факти злочинів. Крім того, позивач висловлює невдоволення тим, що Європейська Рада у відповідь на його запити не надала детальної інформації про звинувачення проти нього.

Сергія Курченка також обурює той факт, що замороження його активів не обмежене конкретним майном чи грошима, які, як підозрюють правоохоронці, були незаконно привласнені і виведені з України, а стосуються всього майна позивача в ЄС. Позивач вважає неправомірним те, що заморожені кошти "не обмежені принаймні тим обсягом коштів, які він буцімто незаконно привласнив".

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Крім Сергія Курченка та родини Януковичів у Суді ЄС проти замороження рахунків позиваються також екс-прем'єр Микола Азаров та його син-депутат Олексій, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син-депутат Артем, а також брати Клюєви, Андрій Портнов, колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов та міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Як повідомили DW у секретаріаті суду, подібні судові позови розглядаються зазвичай кілька років. У Раді ЄС, яка виступає відповідачем у даних позовах, зазначили, що досі подібні скарги проти санкцій не були успішними.