Експерт очікує подальшого падіння економіки України

У зв'язку з продовженням воєнних дій у східних регіонах України і погіршенням торговельних відносин з Росією можна очікувати подальшого погіршення динаміки ВВП України, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

Експерт нагадала, що погіршення динаміки ВВП у другому кварталі було викликано пізнім збором врожаю зернових, ослабленням споживчого попиту на тлі зростаючої інфляції та бюджетної економії, а також різким зниженням обороту оптової торгівлі, причинами якого могли стати структурні зміни в секторі.

«Військові дії в східних регіонах надавали обмежений вплив на економічну активність у другому кварталі, оскільки не зачіпали великі підприємства, які домінують в економіці обох областей. Однак у липні ситуація змінилася в гіршу сторону, оскільки в результаті військового конфлікту була пошкоджена інфраструктура, що призвело до тимчасової зупинки роботи деяких великих підприємств», - зазначила Бєлан.

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Також, на її думку, на економічну активність країни буде негативно впливати погіршення торгових відносин з Росією. «Крім того, відновлення імпорту російського газу цього року залишається під питанням, і при його відсутності може знадобитися обмеження поставок промисловості, підприємствам ТКЕ і населенню», - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП Україниу другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - до 2,3%. Спад ВВП України в першому півріччі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року склав 3%.

31 липня Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», в основі якого закладений прогноз падіння ВВП в 2014 році на 6-6,5% при інфляції близько 19%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 6,5%, Світовий банк - на 5%, Європейський банк реконструкції та розвитку - на 7%.