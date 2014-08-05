Уряд Японії схвалив введення нових санкцій проти Росії

Уряд Японії схвалив введення додаткових санкцій проти Росії через її політику щодо України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агенцію «Кіодо».

Санкції передбачають замороження банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, які, на думку Токіо, причетні до дестабілізації ситуації в Україні та анексії Росією Криму.

Крім того, Японія вводить заборону на імпорт серії товарів із Криму. Прізвища конкретних осіб, назви організацій чи товарів, які потрапили під дію санкцій поки не оголошено.

Читайте такожСписки російських компаній для введення санкцій Україною ще не готові - Білоус

Японія вже двічі оголошувала про санкції щодо Росії – в березні, після анексії Криму, і наприкінці квітня – через напружену ситуацію вже на материковій частині України. Останні обмежувальні заходи передбачали тимчасове припинення видачі віз 23 високопосадовцям Росії.